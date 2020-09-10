Согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Офиса президента.

После отмены инспекции в Шумах украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Запланированная на сегодня проверка не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.

Сегодня в 14:15 российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.

Активисты провели акции протеста под Офисом президента, а также под резиденцией главы государства Владимира Зеленского в Конча-Заспе, чтобы донести свою позицию относительно идеи об участии представителей ОРДО в совместном патрулировании в районе населенного пункта Шумы.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что покинул территорию Украины после интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором говорилось о работе на Владимира Зеленского.

В Государственном бюро расследований заявили, что 9 сентября 2020 в интервью одному из изданий Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмену пленными и ряда других договоренностей, непредусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи ГБР пригласили Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию на Донбассе.

Совет Европейского союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 9 сентября 2020, во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат миссии на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружил со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации нарушения договоренностей, которые вступили в действие с 27 июля 2020 года.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции в связи с положительным результатом ПЦР-теста.

Состояние бывшего узника Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым, врачи не дают никаких прогнозов. Об этом сообщила нардеп «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

В Украине по состоянию на 9 сентября на самоизоляции из-за COVID-19 находятся 115 школьных классов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на 10 сентября в Украине обнаружено 2582 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии – 145612.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны не располагает информацией или документами о проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Смартленд» на приобретение акций частного акционерного общества «Гостиница «Днепр».

Буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск.