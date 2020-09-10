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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что покинул территорию Украины после интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором говорилось о работе на Владимира Зеленского.

«Из-за физической угрозы после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу», - написал он в Facebook.



Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

Другим указом Зеленский назначил главой ОП Андрея Ермака. 

В Офисе президента объясняли увольнение Богдана тем, что он сам подал в отставку. Зеленский заявлял, что Богдан не справился с поставленными задачами.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал Гордону интервью, которое вышло в эфир 9 сентября. Он рассказал, в частности, о том, кто имеет наибольшее влияние на Зеленского и как можно исправить часть сделанных с более года президентства Зеленского ошибок.
ForUm

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