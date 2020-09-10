Аппарат Совета национальной безопасности и обороны не располагает информацией или документами о проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

«Никакой информации, никаких документов относительно операции «Вагнер» в аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было. Потому что происходило, как происходило - это могут знать только те люди, которые к этому имеют непосредственное отношение, если это было», - сказал он.

В то же время Данилов подчеркнул, что каждый руководитель отвечает за работу своего ведомства и напомнил, что аппарат СНБО является координирующим органом и непосредственно не занимается такими операциями.

Как сообщалось, 18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.