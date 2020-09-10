Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Смартленд» на приобретение акций частного акционерного общества «Гостиница «Днепр», сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет установил, что участники концентрации осуществляют деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах города Киева. Их совокупная доля на указанном рынке незначительна.

Заявленная концентрация не влияет на конкуренцию на рынке гостиничных услуг, поскольку покупатель не осуществляет деятельности на указанном рынке. При этом доля ЧАО «Гостиница «Днепр» на рынке гостиничных услуг в пределах города Киева также незначительна.

Также отмечается, что финансирование концентрации будет происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины при участии Государственной службы финансового мониторинга Украины и Службы безопасности Украины осуществил проверку информации, предоставленной участниками концентрации.

По результатам рассмотрения заявления АМКУ в пределах компетенции не выявил угроз воздействия заявленной концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины и не установил оснований для ее запрета.

Учитывая изложенное, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Смартленд» на приобретение акций частного акционерного общества «Гостиница «Днепр».

Напомним, 4-звездочный отель «Днепр» расположен в центре Киева на Европейской площади.

Общая площадь - 12 829 кв м. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаже и подвал. Также отелем гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

15 июля отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни. Победитель аукциона - ООО «Смартленд». Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Против продажи гостиницы «Днепр» в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 одинаковых иска