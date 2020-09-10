Состояние бывшего узника Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым, врачи не дают никаких прогнозов.

Об этом сообщила нардеп «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

«От лечащих врачей Балуха, которые с нами на постоянном контакте: «Состояние стабильно тяжелое».... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает», - написала она в Facebook.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

9 сентября стало известно, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.