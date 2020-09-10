В Государственном бюро расследований заявили, что 9 сентября в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмену пленными и ряда других договоренностей, непредусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации.

Напомним, ранее сегодня Богдан заявил, что покинул территорию Украины после интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором говорилось о работе на Владимира Зеленского.