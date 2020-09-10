После отмены инспекции в Шумах украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Запланированная на сегодня проверка не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.

Соответствующее письмо представителям ОБСЕ направил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию документа.

В письме Кравчук объяснил, что совместная поездка в Шумы отменена после того, как российская сторона выдвинула требования:

посещение новых точек;

осуществление фото- и видеофиксации;

подписание совместного протокола.

«Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», - отметил Кравчук.

Он также добавил, что с учетом новых требований России украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.