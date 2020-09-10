Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе.

Президент поблагодарил ФРГ за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

«Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев», - сказал Зеленский.

Со своей стороны Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения парижских договоренностей, достигнутых в нормандском формате, прежде всего относительно соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров нормандской четверки.

Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны в Донбассе.

Была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В тот же день российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.