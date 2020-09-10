В Украине по состоянию на 9 сентября на самоизоляции из-за COVID-19 находятся 115 школьных классов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Сніданку з 1+1».

«За первые полторы недели обучения в школах на самоизоляции оказались 115 классов - это более 5 тысяч школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей», - сказал он.

По словам министра, чтобы это количество не увеличивалось в геометрической прогрессии, необходимо придерживаться простых противоэпидемических правил и рекомендаций по организации безопасного образовательного процесса, которые Минздрав разработал специально для учебных заведений.

По состоянию на 10 сентября в Украине обнаружено 2582 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии – 145612.