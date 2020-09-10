Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020». Об этом сообщила пресс-служба суда.
Соответствующий иск в суд подала общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян «Спасение села» к Центральной избирательной комиссии. По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 октября 2020 года.
Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут проводиться по новой избирательной системе.
5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов 2020.
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