Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции в связи с положительным результатом ПЦР-теста.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника Управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.

«Мы подтверждаем: в течение двух дней Главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции. На сегодняшний день состояние его здоровья удовлетворительное», - сообщил Сеник.

Он также уточнил, что болезнь была обнаружена после сдачи ПЦР-теста, который показал положительный результат. «Он сразу ушел на самоизоляцию с соблюдением всех рекомендаций Минздрава и военных медиков», - отметил начальник управления.

По состоянию на 10 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 643 человека, за минувшие сутки зафиксировали 44 новых случая.