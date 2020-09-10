Активисты проводят акции протеста под Офисом президента, а также под резиденцией главы государства Владимира Зеленского в Конча-Заспе, чтобы донести свою позицию относительно идеи об участии представителей ОРДО в совместном патрулировании в районе населенного пункта Шумы.

Как сообщает Укринформ, под ОПУ мероприятие проходит спокойно, люди стоят, держа в руках флаги Украины.

«Люди собираются под Офисом президента на митинг, который был спровоцирован действиями власти относительно присутствия представителей «ДНР» или военных Российской Федерации на позициях Вооруженных сил Украины. Людей это очень возмутило, поэтому была анонсирована акция под Офисом президента. Наши друзья анонсировали акцию в Конча-Заспе под домом Зеленского. И она также там сейчас идет. Это скоординированные две акции, целью которых является недопущение проведения совместных инспекций на позициях ВСУ», - сказал ветеран АТО и общественный деятель Александр Погребинский.

По его словам, представители ряда общественных организаций и активисты намерены также в понедельник выйти с акцией протеста в Верховную Раду. Их требование - создание Временной следственной комиссии для расследования убийств украинских военных на Донбассе.

Другие активисты собрались возле ТРЦ «Магеллан» (метро «Теремки») и оттуда отправились к резиденции Зеленского.



Как отметил сокоординатор Движения сопротивления капитуляции Мирослав Гай, который участвует в мероприятии, несмотря на то, что это инспектирование решили-таки отменить, он не уверен, что в дальнейшем его не осуществят. «Мы хотим, чтобы в Офисе Президента поняли, что гражданское общество и патриоты являются эффективным предохранителем для капитуляции, мы не позволим им играть в поддавки с Кремлем, пособниками Путина, выполнять прихоти России», - сказал он.

Гай отметил, что акция является символической, она объединяет патриотов, которые хотят донести свою позицию, но не имеет целью каких-то незаконных действий.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В тот же день российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.