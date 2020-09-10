По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 9 сентября 2020, во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат миссии на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружил со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации нарушения договоренностей, которые вступили в действие с 27 июля 2020 года. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.

Так, 7 сентября зафиксировано продление имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области. А 8 сентября команда СММ ОБСЕ зафиксировала 5 человек вооруженных формирований с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевки Луганской области.

Также во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ с нарушением линии отвода на полигонах было зафиксировано 16 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30А «Лягушка», 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также три реактивных системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области.

Кроме того, на полигоне близ населенного пункта Бугаевка обнаружено 12 танков (предположительно Т-64 – 5 единиц; неустановленного типа - 7 единиц) и три вероятно зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»). На полигоне вблизи Тернового патрулем зафиксировано четыре танка (неустановленного типа), а на полигоне близ Покровки – три самоходных гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм); три буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм); десять танков (неустановленного типа) за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что зафиксированные факты указывают на нарушение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020. В частности, это касается расширения и углубления позиций, а также систематического наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения.

Напомним, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.