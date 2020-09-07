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В этом году День Минска пройдет без традиционных массовых гуляний, заявили в городском исполнительном комитете.

Как сообщает белорусское бюро Радио Свобода, торжества должны были пройти 12 и 13 сентября.

По утверждению столичных властей, такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. Они также добавили, что предпочтение отдается местным акциям, выставкам, тематическим урокам.

Примечательно, что весной, на пике первой волны пандемии коронавируса, власти провели парад 9 мая, а также ряд других многолюдных мероприятий.

По мнению независимых экспертов, нынешнее решение минских властей продиктовано нежеланием создавать «правовой коридор» для митингующих.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

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