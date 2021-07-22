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Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры ТКГ в Минске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

«Грызлов «неожиданно» предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске. Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси. Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ», - написал он.

По словам Гармаша, следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен. «Посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа», - отметил он.

Гармаш также сообщил, что в среду на заседании ТКГ было объявлено, что уже утвержден список группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на оккупированной территории Донбасса.

«Политическая подгруппа по-прежнему заблокирована. На предложение украинской делегации, до решения процедурных вопросов, продолжить работу путем предоставления письменных ответов на вопросы модератора подгруппы, представитель России Грызлов ответил отказом», - подытожил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что перенос заседаний ТКГ из Минска может позволить изменить формат переговоров между Украиной и Россией.
ForUm

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