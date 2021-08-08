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Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Польши и Литвы. По его словам, украинские, польские и литовские товары замещают белорусскую продукцию в магазинах.

Об этом сообщает SB.by.

«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры», - сказал Кухарев.

Напомним, США объявят о новых санкциях против Беларуси в годовщину выборов.
ForUm

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