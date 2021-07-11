Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

«С Агентством Євросоюза по безопасности внешних границ Frontex обсуждалась отправка дополнительных сил для усиления пограничного контроля, надзора и управления потоками нелегальных мигрантов», - сообщил Науседа.

На восточную границу Евросоюза планируют отправить пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолеты.

Агентство Frontex также сообщило, что со следующей недели более чем вдвое увеличит масштабы помощи на литовско-белорусской границе.

«Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе», - заявил директор Frontex Фабрис Леджери.