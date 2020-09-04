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Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, сообщило издание «Наша Нива».

Лукашенко «обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь».

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

 

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

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