Полиция обнародовала фотографии и имена двух мужчин, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля программы журналистских расследований «Схемы».

Соответствующую информацию опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Разыскиваем двух «джентльменов» за организацию поджога автомобиля программы «Схемы» Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованным Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест!!! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы», - написал он в Facebook.

Полиция устанавливает заказчиков этого преступления. «И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей», - заявил он.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

26 августа правоохранители задержали двух человек, предположительно причастных к поджогу автомобиля.