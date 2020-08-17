В ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

«Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли», - написал он в Facebook.

Журналист уточнил, что последний материал, над которым он работали с водителем Борисом Мазуром на «КИА Черато» - это «Короли дорог».

«Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где проживает водитель», - написал Ткач.