Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Назначены экспертизы, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Ночью по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и припаркованная рядом машина.

На место происшествия прибыли полицейские Броварского отдела полиции и спасатели, которые ликвидировали пожар.

Во время проведения первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания авто.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Усилия полиции направленные на установление камер видеонаблюдения и причин возгорания автомобиля.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».