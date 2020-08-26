Правоохранители задержали двух человек, предположительно причастных к поджогу автомобиля программы «Схемы» ночью 17 августа.

Об этом на пресс-брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Укринформ.

«Хочу сообщить, что сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы «Схемы». После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них - это житель Луганской области, его сообщник - киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск», - сказал глава МВД.

Аваков уточнил, что нападения на журналистов считаются «особым видом преступлений, к которым государство должно относиться с особой тщательностью».

Ранее Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты программы «Схемы».

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.