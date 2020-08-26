также в разделеОбщество
СБУ ликвидировала сеть сепаратистских интернет-агитаторов 10
Полиция нагрянула с обысками в Николаевский горсовет 9
Сакварелидзе две недели пролежал в реанимации с коронавирусом 16
НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут 11
В Украине зафиксировано 1670 новых случаев COVID-19 25
Вчера оккупанты 1 раз нарушили перемирие 20
Арахамия: Нет никаких шансов рассматривать в ВР вопрос о поставках воды в Крым 18
Президент сменил командующего Сил специальных операций 42
25 августа. Картина дня 26
Разумков выступил против всеобщего тестирования нардепов на COVID-19 20
Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных 24
В украинских поездах появилась военизированная охрана 25
Синоптик рассказала, когда жара вытеснит «репетицию осени» из Украины 27
В Украине разрешили назвать профессии в женском роде 29
Президент призвал раввинов не допустить массового скопления людей в Умани 12
Разумков рассказал, сколько нардепов сейчас болеют коронавирусом 23
Пискун уволится с поста советника Венедиктовой 20
Экс-руководители Укртрансбезопасности растратили более 100 миллионов 23

Национальная полиция задержала жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты программы «Схемы». Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сегодня утром Национальная полиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов «Схем», – написал он.

По словам министра, была изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. «Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже», – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. 

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги