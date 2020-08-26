Национальная полиция задержала жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты программы «Схемы». Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сегодня утром Национальная полиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов «Схем», – написал он.

По словам министра, была изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. «Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже», – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.