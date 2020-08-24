Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуры отзыва депутатов парламента и местных советов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на доверенное лицо Светланы Тихановской Вольгу Ковальковую.

«Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию», - заявила Ковалькова.

Она отметила, что в ответ на насилие власти беларусы объединились и почувствовали себя одной нацией.

«Мы не разделяем людей на тех, кто говорит на белорусском или русском языках, православных и католиков, рабочих и айтишников. Мы все такие разные, но все равно едины. Едины в стремлении жить в независимой, свободной и богатой Беларуси. Сегодня мы все почувствовали себя гражданами нашей страны, которые взяли на себя ответственность за судьбу», - добавила Ковалькова, поблагодарив всех, кто присоединился к «Марша новой Беларуси», который состоялся в воскресенье, 23 августа.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.