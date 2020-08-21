Медики не нашли ядов в анализах оппозиционера Алексея Навального, сообщил журналистам заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

«Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено», - сказал Калиниченко, передает Интерфакс.

Медик также добавил, что проведенные исследования и консультации с московскими коллегами не позволяют говорить, что оппозиционер отравился.

«Диагноз «отравление» где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», - сказал Калиниченко.

Кроме того, он сообщил, что омские медики с помощью московских коллег сумели поставить диагноз Навальному, но не могут его разглашать.

«В результате лечения мы имеем полный диагноз. К сожалению, я не могу вам его озвучить, но он доведен до сведения жены и брата», - сказал Калиниченко.

Он также сообщил, что состояние оппозиционера по-прежнему нестабильно, и говорить о возможности его транспортировки нецелесообразно.

Ранее в пятницу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое смертельное вещество, опасное не только для самого оппозиционера, но и для окружающих.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.