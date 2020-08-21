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Транспортная полиция нашла вещество, которым отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Иван Жданов (директор «Фонда борьбы с коррупцией», - ред.) вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник (транспортной - ред.) полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение», - написала она в Twitter.

 

 

Отмечается, что всем находящимся рядом с Навальным требуются специальные защитные костюмы, поэтому его транспортировка в другую клинику невозможна.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме
ForUm

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