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Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления находится в коме. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии», - написала она.

По ее словам, результатов анализов, которые взяли у Навального, до сих пор нет.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.
ForUm

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