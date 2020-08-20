Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления находится в коме. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии», - написала она.
По ее словам, результатов анализов, которые взяли у Навального, до сих пор нет.
Напомним, Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.
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