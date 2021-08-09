Бывшая юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь уехала из России, сообщает ТАСС.

«Любовь Соболь улетела из России. По некоторым данным, она вылетела в Стамбул. Возможно, оттуда она переберется в какую-либо третью страну», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Соболь беспрепятственно покинула российскую территорию потому, что ее приговор не вступил в законную силу. «С одной стороны, ее приговор был оглашен, и мера пресечения с нее в виде запрета определенных действий была снята. С другой, приговор в законную силу не вступил, а значит, она ничем в момент вылета из РФ не была ограничена», - отметил источник. По словам собеседника, теперь суд по ходатайству ФСИН может ужесточить Соболь наказание, в том числе заменить его на лишение свободы.

3 августа Преображенский суд в Москве признал Любовь Соболь виновной в так называемом «санитарной деле», связанном с акцией протеста в Москве 23 января. Речь идет о якобы подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.