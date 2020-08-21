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Главный врач больницы скорой помощи №1 в городе Омск Александр Мураховский сообщил 21 августа, что состояние оппозиционного российского политика Алексея Навального не позволяет его перевозку.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабельный. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме
ForUm

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