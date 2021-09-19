также в разделеМир
Новый мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП 10
Первая туристическая Миссия SpaceX осуществили посадку в Атлантическом океане 86
Париж: Альянс AUKUS отразится на НАТО 13
Беларусь планирует закупить вакцины Pfizer 17
В России впервые за месяц обнаружили за сутки более 20 тысяч случаев коронавируса. 12
В США рекомендовали принимать третью дозу Pfizer 33
Бельгия отменяет масочный режим в магазинах и ресторанах 13
Японию накрыл мощный тайфун 20
Талибан закрыл министерство по делам женщин 18
Индия побила рекорд по вакцинации от коронавируса 30
Франция отозвала послов из США и Австралии 44
Лукашенко: Вильнюс - это белорусский город и земли вокруг 22
Ушел из жизни бывший президент Алжира 14
В Европарламенте хотят проверить причастность Газпрома к росту цен на газ 18
Главу МВФ обвинили в завышении рейтинга Китая 15
Лондонский суд на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа 27
Китайский корабль с тремя космонавтами успешно вернулся на Землю 29
Жительницу Австрии оштрафовали за оскорбление канцлера в Facebook 12

Совет Европы призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и выплатить пострадавшим компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает DW.

Соответствующие постановления были приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, проходившем с 14 по 16 сентября.

Комитет рассмотрел шесть дел, касающихся России. Среди них - Навальный и Офицеров против РФ (о деле Кировлеса) и Навальный против РФ (о деле Ив Роше). По итогам рассмотрения этих двух дел ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России "за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности", на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

Комитет министров СЕ вновь призвал власти России освободить Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил глубокое сожаление в связи с задержкой ответов на его запросы к власти РФ и предложил своему генеральному секретарю направить письмо министру иностранных дел России с выражением глубокого беспокойства из-за содержания в колонии Алексея Навального.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги