Совет Европы призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и выплатить пострадавшим компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает DW.

Соответствующие постановления были приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, проходившем с 14 по 16 сентября.

Комитет рассмотрел шесть дел, касающихся России. Среди них - Навальный и Офицеров против РФ (о деле Кировлеса) и Навальный против РФ (о деле Ив Роше). По итогам рассмотрения этих двух дел ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России "за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности", на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

Комитет министров СЕ вновь призвал власти России освободить Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил глубокое сожаление в связи с задержкой ответов на его запросы к власти РФ и предложил своему генеральному секретарю направить письмо министру иностранных дел России с выражением глубокого беспокойства из-за содержания в колонии Алексея Навального.