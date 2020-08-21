Европейские лидеры вынуждены обсуждать ситуацию в Беларуси с российским руководством, поскольку президент самой Беларуси отказывается говорить с политиками ЕС.

Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции после переговоров 20 августа в резиденции Форт Брегансон вблизи Тулона, сообщает Укринформ.

«Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал», - сказала канцлер и снова выразила сожаление из-за отказа Лукашенко ответить на ее предложение провести телефонный разговор.

Канцлер вспомнила свой и Макрона разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых они довели до российского руководителя свою четкую позицию относительно ожиданий Германии, Франции и ЕС в целом: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель также звонил Путину, напомнила Меркель, и проинформировал его о результатах вчерашнего саммита. Глава немецкого правительства довольна, что лидеры ЕС провели видеосаммит относительно Беларуси и продемонстрировали «великое единство».

Меркель также отметила: «Мы ищем диалог. Но мы будем настаивать на определенных вещах: освобождение политических заключенных, никакого насилия, свободное выражение мнений, право на демонстрации, инклюзивный диалог в стране - это ценности, за которые мы стоим не только у нас дома, но и для мужественных людей в Беларуси».

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.