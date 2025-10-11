Меркель була партнером Путіна й намагалася допомогти йому в підвищенні боєздатности армії, - Der Spiegel

Німеччина навчала російських військових сучасним тактикам ведення війни перед вторгненням РФ в Україну в 2014-му році, пише Spiegel.

Своєю чергою, німецький оборонний концерн Rheimetall мав поставити для російських військових навчальних центрів сучасне обладнання. Загальна сума угоди оцінювалась в €1 млрд.

Після війни в Грузії, в ході якої російська армія показала свою низьку боєготовність, Путін вирішив модернізувати її, обравши як партнера Німеччину.

В 2011-му між двома країнами було досягнуто домовленостей, згідно до яких Німеччина мала допомогти розгорнути низку сучасних навчальних НЦ по типу німецького центру в Альтмарку. Цю пропозицію уряд Меркель сприйняв позитивно.

Стартувала співпраця зі спільної роботи зі створення центру бойової підготовки для Муліно на Надволжі, що є однією з найбільших баз російської армії. Загалом же Москва хотіла до 2020 року збудувати за допомогою німців вісім центрів бойової підготовки – по одному для кожного з військових округів.

Також планувалась співпраця Rheinmetall у ремонті та модернізації російської військової техніки.

Врешті-решт, угода була зірвана вторгненням росіян у Крим в 2014-му році. Отож, жодні спільні військові навчання та плани не було втілено, а всі ліцензії були анульовані. Полігон у Муліно, як зазначило видання, росіяни добудовували вже самостійно.

На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україна закликала альянс почати приготування її до членства в організації, але Меркель, а також тодішній французький президент Ніколя Саркозі не погодилися.

У квітні 2022 року Зеленський, нагадуючи про Бухарестський саміт, сказав: “Тоді був шанс забрати Україну з "сірої зони" на сході Європи, з "сірої зони між НАТО і Росією. Із сірої зони, про яку у Москві думають, що їм тут усе дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини”.

Анґела Маркель визнала, що вона була серед керівників країн, які висловлювалися проти початку процесу вступу України в Альянс.