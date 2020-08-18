Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, призывающую не признавать результаты выборов президента Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и А.Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций на лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости», - написал Линкявичюс в Twitter.

Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.

Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

«Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека», - заявил представивший проект резолюции депутат Жигимантас Павиленис.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси, включая вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.