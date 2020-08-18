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Вчера, 17 августа, во время общения с рабочими МЗКТ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако правительство Германии эту информацию опровергло, сообщает Tut.by.

«Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». Эти — Науседа, там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока, — заявил Лукашенко», – заявил он

Агентству Reuters, впрочем, в правительстве Германии это заявление опровергли. Там заявили, что канцлер Ангела Меркель после президентских выборов не разговаривала по телефону с Александром Лукашенко.

«Такого разговора между Меркель и Лукашенко не было после выборов», — сказал агентству Reuters пресс-секретарь немецкого правительства.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

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