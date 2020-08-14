Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит обращение к народу, сообщает Интерфакс.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. Она выехала в Литву.

В четверг к забастовке также присоединились работники завода БелаАЗ.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.