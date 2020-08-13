также в разделеМир
Алексиевич призвала Лукашенко «уйти, пока не поздно» 19
Ночью в Беларуси задержали еще около 700 человек 12
США допускают санкции и прекращение поставок нефти в Беларусь 18
В Беларуси на задержанных украинских волонтеров из «Восток SOS» открыли дело 18
У президента Литвы есть план урегулирования для Беларуси 22
Белорусские ведущие массово увольняются с госканалов 66
В Гомеле скончался 25-летний задержанный 51
СМИ: В Минске подстрелили сотрудника ГАИ 43
В Витебске признали, что сфальсифицировали протокол в пользу Лукашенко 923
Лукашенко назвал протестующих безработными и «по-хорошему» призвал их устроиться на работу 26
Люди в Беларуси начали выстраиваться в «цепи солидарности» 47
Трамп считает заключение ядерной сделки с РФ главной мировой проблемой 21
В Канаде бушует лесной пожар: тысячи людей под угрозой 25
В Бресте милиция открыла огонь на поражение, ранен протестующий 43
В ВОЗ ждут от РФ гарантий безопасности новой вакцины 27
Ночью в Беларуси задержали более тысячи человек 22
В Беларуси на фоне протестов запретили торговлю пиротехникой 11
На протестах в Беларуси задержали трех граждан Польши 21

Сегодня в полдень работники БелАЗа вышли к центральной проходной. Они собираются встретиться с руководством и потребовать честных выборов. Об этом рассказывают работники предприятия, пишет TUT.BY.


«Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить», — сообщил работник БелАЗа.

Напомним, в белорусской столице и других городах работники нескольких предприятий заявили о начале забастовки в связи со сложившейся ситуацией в стране после выборов президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2952 грн.
13
Теги