Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал мирные протесты в Беларуси и попросил прощение за травмы якобы случайных людей, которые им нанесли правоохранители.

Об этом он сказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на белорусском телеканале ОНТ, передает Украинская правда.

«За новейшую историю Беларуси мы ни разу не применяли ни водометы, ни слезоточивый газ, ни другие летальные средства, которыми мы оснащены. Всегда старались обходиться как можно мягче. Я не кровожадный человек, не хочу насилия», - заявил он.

«К сожалению, сила могла быть применена «не по адресу». При любой массовой схватке, при нарушении общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за это насилие я, как командир, хочу взять эту ответственность на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», - добавил глава МВД страны.

При этом он заявил, что за трое суток якобы было совершено 11 наездов на правоохранителей: «По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!».

По словам Караева, больше 50 сотрудников милиции ранены.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. Она выехала в Литву.

В четверг к забастовке также присоединились работники завода БелаАЗ.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.