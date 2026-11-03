За 10 годин з криптобіржі Binance вивели майже $4,7 млрд

Користувачі Binance за лічені години вивели з криптобіржі майже 4,7 млрд доларів після масштабної хакерської атаки. Чистий відтік коштів становив 3,64 млрд доларів, що дорівнює приблизно 2,1% усіх активів платформи, повідомила криптовалютна біржа Binance.

За даними платформи, менш ніж за десять годин користувачі вивели близько 4,65 млрд доларів. Водночас за цей самий період на рахунки біржі надійшло приблизно 1 млрд доларів.

Таким чином, різниця між виведеними та внесеними коштами становила близько 3,64 млрд доларів. Це свідчить про масштабний відтік капіталу з платформи після інциденту з кібербезпекою.

Binance поступово відновлює виведення крипто валют. З 1 листопада біржа почала поетапно відновлювати можливість виведення цифрових активів. Спочатку користувачам повернули доступ до операцій із біткоїном, Ethereum та кількома іншими криптовалютами. Підтримку решти цифрових активів і блокчейн-мереж платформа відновлює поступово.

Нагадаємо, наприкінці жовтня криптовалютна біржа Binance зазнала масштабної хакерської атаки, внаслідок якої було викрадено віртуальні активи на понад 6 млрд доларів. За даними американських слідчих, до кібератаки причетні хакери з Північної Кореї, відомі під назвою TraderTraitor.

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