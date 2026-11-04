Нова політична реальність: Конгрес переходить до демократів

Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США за підсумками проміжних виборів. Вони випередили республіканців як у Палаті представників, так і в Сенаті, змінивши розстановку політичних сил у країні, повідомляє телеканал CNN.

За даними CNN, у Палаті представників демократи здобули 224 місця. Для формування більшості партії було необхідно отримати щонайменше 218 мандатів. Натомість республіканці наразі мають 128 місць.

На виборчій карті також зафіксовано зміну партійної приналежності у 27 округах. Водночас підрахунок голосів у деяких регіонах ще триває.

Перевагу демократи отримали і у верхній палаті Конгресу. За інформацією CNN, у Сенаті вони мають 53 місця проти 42 у республіканців.

Демократи змогли відібрати у республіканців шість сенатських місць. Зокрема, їм вдалося перемогти в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні — штатах, де представники партії не здобували перемог протягом десятиліть.

Президент США Дональд Трамп уже відреагував на результати проміжних виборів. Він визнав підсумки голосування та заявив про готовність співпрацювати з демократами.

Водночас американський лідер стверджував, що республіканці могли б здобути переконливішу перемогу, якби його ім'я було зазначене у виборчих бюлетенях.

Як повідомляло раніше ForUa, демократичні чвари можуть залишити Сенат США під контролем прибічників Трампа.