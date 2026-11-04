Трамп звернувся до демократів з привітанням та погрозою

Президент США Дональд Трамп привітав демократів із перемогами на проміжних виборах до Конгресу та заявив про готовність співпрацювати з ними. Водночас він попередив, що блокуватиме законодавчі ініціативи, якщо домовитися не вдасться. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю CBS News.

Трамп назвав перемоги демократів приводом для налагодження співпраці та наголосив, що його мета — домовитися з представниками опозиційної партії заради інтересів країни. «Моє послання – вітаю демократів і розраховую на співпрацю з вами заради блага нашої країни», – заявив президент США. Він також зазначив, що знайомий із багатьма демократами та розраховує знайти з ними спільну мову.

Водночас Трамп нагадав про свої повноваження президента, зокрема право вето, і дав зрозуміти, що готовий використовувати його в разі відсутності домовленостей. «Я знаю багатьох демократів, у мене є абсолютне право вето, і я впевнений, що ми зможемо про все домовитися. Думаю, вони захочуть працювати зі мною. Інакше я просто накладатиму вето на все, а їм цього не хочеться», – сказав він.

Як повідомляло раніше ForUa, на проміжних виборах до Конгресу США Демократична партія досягла перших значних успіхів.