5 листопада в Києві відбудуться дві головні події року на одному майданчику: UIBC 2026 + SEPTEMBER FEST

5 листопада 2026 року в Hyatt Regency Kyiv пройде Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC 2026 + SEPTEMBER FEST. Це масштабна професійна подія для представників девелопменту, будівництва, інвестицій, нерухомості, архітектури, урбаністики та бізнесу.

Зміна місця проведення UIBC+ SEPTEMBER FEST!

У зв’язку з тимчасовим призупиненням роботи КВЦ «Парковий» з міркувань безпеки Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC + SEPTEMBER FEST відбудеться 5 листопада у Hyatt Regency Kyiv.

Організатор — медіагрупа DMNTR.

Генеральний спонсор — A Development.

В програмі UIBC 2026 :

Вперше на одній сцені девелопери представлять реалізовані проєкти у форматі «Девелопер + інструмент» — партнерства, які створюють нові можливості для розвитку бізнесу.



Обговоримо інвестиції в готельну та медичну нерухомість, співпрацю девелоперів з архітекторами й банками, фінансові інструменти, вихід на міжнародні ринки та практичні рішення для реалізації успішних проєктів в Україні навіть в умовах війни.

В програмі September Fest :

Найбільша в Україні платформа для обговорення майбутнього міст, сучасної архітектури, девелопменту, дизайну, культури та якості міського життя.

Учасники — представники центральної та місцевої влади, головні архітектори, провідні девелопери, інвестори, архітектори, дизайнери та міжнародні експерти — обговорять девелопмент в умовах війни, реставрацію, ревіталізацію міських просторів, цифровізацію будівництва, архітектуру майбутнього та якість міського середовища.

Серед учасників:

Свій досвід представлять:

Олексій Баранов A Development

Ігор Гуда, Kreator-Bud;

Андрій Вавриш, SAGA Development;

Сергій Одарич, ODA Development;

Євген Мецгер, «Укрфінжитло» / єОселя;

Дмитро Карпіловський, УкрІнвестКлуб.

BGV Development — Євген Бінявський

Вечірня програма

Головною подією вечора стане виступ Business star на тему «Інвестиції в нерухомість. Девелопмент, який окупається». Гостей чекають гала-вечеря, презентація, майстер-клас і нетворкінг власників та топменеджерів бізнесу. Вечірня програма розрахована на 250 гостей, що дає змогу зробити акцент на живому спілкуванні, нових ділових знайомствах і особистих контактах.

Коли і де

Дата: 5 листопада 2026 року

5 листопада 2026 року Місце: Hyatt Regency Kyiv

Hyatt Regency Kyiv Реєстрація: з 09:00

з 09:00 Початок програми: 10:00

10:00 Денна програма: до 18:00

до 18:00 Вечірня програма: після 18:00.

Посилання на реєстрацію:

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