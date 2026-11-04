5 листопада в Києві відбудуться дві головні події року на одному майданчику: UIBC 2026 + SEPTEMBER FEST

5 листопада 2026 року в Hyatt Regency Kyiv пройде Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC 2026 + SEPTEMBER FEST. Це масштабна професійна подія для представників девелопменту, будівництва, інвестицій, нерухомості, архітектури, урбаністики та бізнесу.
Зміна місця проведення UIBC+ SEPTEMBER FEST!
У зв’язку з тимчасовим призупиненням роботи КВЦ «Парковий» з міркувань безпеки Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC + SEPTEMBER FEST відбудеться 5 листопада у Hyatt Regency Kyiv.
Організатор — медіагрупа DMNTR.
Генеральний спонсор — A Development.
В програмі UIBC 2026 :
Вперше на одній сцені девелопери представлять реалізовані проєкти у форматі «Девелопер + інструмент» — партнерства, які створюють нові можливості для розвитку бізнесу.
Обговоримо інвестиції в готельну та медичну нерухомість, співпрацю девелоперів з архітекторами й банками, фінансові інструменти, вихід на міжнародні ринки та практичні рішення для реалізації успішних проєктів в Україні навіть в умовах війни.
В програмі September Fest :
Найбільша в Україні платформа для обговорення майбутнього міст, сучасної архітектури, девелопменту, дизайну, культури та якості міського життя.
Учасники — представники центральної та місцевої влади, головні архітектори, провідні девелопери, інвестори, архітектори, дизайнери та міжнародні експерти — обговорять девелопмент в умовах війни, реставрацію, ревіталізацію міських просторів, цифровізацію будівництва, архітектуру майбутнього та якість міського середовища.
Серед учасників:
Свій досвід представлять:
- Олексій Баранов A Development
- Ігор Гуда, Kreator-Bud;
- Андрій Вавриш, SAGA Development;
- Сергій Одарич, ODA Development;
- Євген Мецгер, «Укрфінжитло» / єОселя;
- Дмитро Карпіловський, УкрІнвестКлуб.
- BGV Development — Євген Бінявський
Вечірня програма
Головною подією вечора стане виступ Business star на тему «Інвестиції в нерухомість. Девелопмент, який окупається». Гостей чекають гала-вечеря, презентація, майстер-клас і нетворкінг власників та топменеджерів бізнесу. Вечірня програма розрахована на 250 гостей, що дає змогу зробити акцент на живому спілкуванні, нових ділових знайомствах і особистих контактах.
Коли і де
- Дата: 5 листопада 2026 року
- Місце: Hyatt Regency Kyiv
- Реєстрація: з 09:00
- Початок програми: 10:00
- Денна програма: до 18:00
- Вечірня програма: після 18:00.
Посилання на реєстрацію: