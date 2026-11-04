Високопосадовець СБУ під час обшуку погрожує зброєю детективам НАБУ

Під час обшуку, який детективи НАБУ проводять за ухвалою ВАКС, один з високопосадовців СБУ погрожує їм вогнепальною зброєю і не пускає на місце слідчих дій. Туди також прибули спецпризначенці СБУ, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Детективи НАБУ проводять обшук на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. За даними бюро, один з високопосадовців СБУ погрожує застосувати вогнепальну зброю і не допускає детективів до місця слідчих дій.

Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.

У НАБУ назвали такі дії неприпустимими. За словами бюро, вони перешкоджають детективам виконувати свої законні процесуальні обов'язки.

Хто саме з посадовців СБУ причетний і в межах якої справи проводять обшук, у бюро поки не уточнюють. Подробиці там пообіцяли оприлюднити згодом.

Як повідомляло раніше ForUa, НАБУ зацікавилося діяльністю, пов'язаною з Андрієм Холодовим.