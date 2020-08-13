также в разделеМир
Работники Белорусской филармонии присоединились к протесту 18
Михалок высказался по поводу протестов в Беларуси 41
В администрации Лукашенко – первая отставка на фоне протестов в Беларуси 41
Алексиевич призвала Лукашенко «уйти, пока не поздно» 35
Работники БелАЗа вышли с требованием честных выборов 24
Ночью в Беларуси задержали еще около 700 человек 16
США допускают санкции и прекращение поставок нефти в Беларусь 18
В Беларуси на задержанных украинских волонтеров из «Восток SOS» открыли дело 18
У президента Литвы есть план урегулирования для Беларуси 24
Белорусские ведущие массово увольняются с госканалов 70
В Гомеле скончался 25-летний задержанный 54
СМИ: В Минске подстрелили сотрудника ГАИ 45
В Витебске признали, что сфальсифицировали протокол в пользу Лукашенко 1118
Лукашенко назвал протестующих безработными и «по-хорошему» призвал их устроиться на работу 30
Люди в Беларуси начали выстраиваться в «цепи солидарности» 49
Трамп считает заключение ядерной сделки с РФ главной мировой проблемой 21
В Канаде бушует лесной пожар: тысячи людей под угрозой 26
В Бресте милиция открыла огонь на поражение, ранен протестующий 45

Суд в белорусском Новополоцке оправдал капитана милиции Егора Емельянова, который на днях уволился после 17 лет службы. Его обвиняли в организации массовых мероприятий, сообщает Радио Свобода.

Его жена Марина Емельянова рассказала, что утром 13 августа судья освободил мужчину, и семья ждет, что вот-вот он вернется домой.

«Обвиняли по административной статье в организации массовых мероприятий. Вот на эту минуту знаю, что его отпустили. Все - пережили, выдохнули, ждем - я и дети», - сказала Емельянова.

Капитан Емельянов прослужил в белорусской милиции 17 лет. Он уволился 11 августа на фоне столкновений мирных граждан и силовиков, которые жестко разгоняли демонстрантов, и публично заявил, что оставляет службу, добавив: «Моя совесть чиста. Милиция с народом!».

Этот его сообщение в инстаграме за несколько дней набрал более 370 тысяч лайков.

На следующий день его пригласили в отдел милиции и задержали.

«Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто займет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает», - сообщила тогда жена капитана.

«Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пора увольняться. Он сразу же поехал», - отмечает Марина Емельянова.

Его история была одной из первых публичных в Беларуси. Теперь в белорусских телеграмм каналах и социальных сетях один за другим стали распространяться видеообращение бывших сотрудников силовых структур страны, которые выбрасывают или сжигают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в Минске и других белорусских городах.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 

Она выехала в Литву.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги