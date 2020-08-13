Суд в белорусском Новополоцке оправдал капитана милиции Егора Емельянова, который на днях уволился после 17 лет службы. Его обвиняли в организации массовых мероприятий, сообщает Радио Свобода.

Его жена Марина Емельянова рассказала, что утром 13 августа судья освободил мужчину, и семья ждет, что вот-вот он вернется домой.

«Обвиняли по административной статье в организации массовых мероприятий. Вот на эту минуту знаю, что его отпустили. Все - пережили, выдохнули, ждем - я и дети», - сказала Емельянова.

Капитан Емельянов прослужил в белорусской милиции 17 лет. Он уволился 11 августа на фоне столкновений мирных граждан и силовиков, которые жестко разгоняли демонстрантов, и публично заявил, что оставляет службу, добавив: «Моя совесть чиста. Милиция с народом!».

Этот его сообщение в инстаграме за несколько дней набрал более 370 тысяч лайков.

На следующий день его пригласили в отдел милиции и задержали.

«Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто займет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает», - сообщила тогда жена капитана.

«Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пора увольняться. Он сразу же поехал», - отмечает Марина Емельянова.

Его история была одной из первых публичных в Беларуси. Теперь в белорусских телеграмм каналах и социальных сетях один за другим стали распространяться видеообращение бывших сотрудников силовых структур страны, которые выбрасывают или сжигают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в Минске и других белорусских городах.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.