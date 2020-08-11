также в разделеМир
В Беларуси снова начались массовые задержания 21
Литва предоставила Тихановской статус гостьи, жилье и охрану 13
Президент Литвы не верит, что Тихановская записала видео добровольно 23
Более 200 человек попали в больницы Беларуси за два дня протестов 16
Весь лед в Арктике растает к 2035 году 23
На белорусских предприятиях начинаются забастовки 86
МВД: В Беларуси минувшей ночью задержали 2 тысячи человек 36
Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста 37
Тихановская заявила, что сама решила покинуть Беларусь 37
У Тихановской объяснили ее отъезд в Литву 37
Путин заявил о создании вакцины о коронавируса 42
Словакия выдворила трех российских дипломатов 24
Тихановкая выехала из Беларуси в Литву 54
В Минске снова начались задержания 66
Прага тоже ответила Лукашенко на обвинения о «кукловодах» 78
В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение 24
Мужчина, которого считали погибшим в Минске, – жив 48
ПАСЕ о выборах в Беларуси: ни честные, ни справедливые 53

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов и столкновений демонстрантов с милицией после объявления итогов выборов президента.

«17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом! », - написал он в соцсети.

Пост набрал более 147 тысяч лайков.

В комментариях люди благодарят его за поступок, «честь и достоинство», а также называют «героем».

 

 

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.  Около 3 тыс. человек задержаны.   За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».  

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги