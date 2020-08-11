В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов и столкновений демонстрантов с милицией после объявления итогов выборов президента.

«17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом! », - написал он в соцсети.

Пост набрал более 147 тысяч лайков.

В комментариях люди благодарят его за поступок, «честь и достоинство», а также называют «героем».

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.