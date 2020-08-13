Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.

«Сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям Министерства иностранных дел – это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.