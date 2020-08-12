Неизвестные в Минске ранили из огнестрельного оружия сотрудника белорусской ГАИ, сообщают местные СМИ.

«На проспекте Победителей стреляли в гаишника, он лежит около бордюра окровавленный», - сообщило издание Наша Нива вечером в среду.

Издание размещает фотографию, на которой видны два полицейских автомобиля и лежащий на обочине проспекта сотрудник ГАИ, которому оказывают помощь.

Издание отмечает при этом, что «проспект Победителей сегодня был пустынный, демонстранты сюда не добирались». «Это первая страшная провокация сегодняшнего мирного до этого вечера», - говорится в публикации.

Другие СМИ сообщают, что на место уже прибыла машина «скорой помощи».

Между тем, в ГУВД Мингорисполкома информацию о выстреле в сотрудника ГАИ назвали фейком.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.