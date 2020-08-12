Председатель Окружного административного суда Киева Вовк получил повестки на допрос в НАБУ и намерен явиться.

«Как только утром я расписал для НАБУ алгоритм действий согласно букве закона, а также написал, где меня можно найти, то представители Бюро быстренько примчались. Пришли в ОАСК по-тихому, без пиара. Оказывается, если хотят, то могут даже соблюдать нормы УПК», - написал он в Facebook.

Вовк добавил, что повестки вручили на 17-18 августа.

«Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов! А в НАБУ готовы отвечать за то, что они творили в последний месяц? Советую им повторять на всякий случай матчасть», - заключил судья.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.