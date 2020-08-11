В белорусских городах начались массовые задержания участников протестов. Центральные части нескольких городов заблокированы силовиками, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
В Бобруйске задержания начались в районе Минской улицы, где люди собирали подписи за альтернативных кандидатов.
«Сейчас в этом районе, на углу улиц Минской и Октябрьской, по улицам и дворам бегают омоновцы, милиционеры, хватая всех без разбора», - сообщает издание.
В столице Беларуси также начались жесткие задержания, отмечает издание.
«Люди продолжают собираться на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притицкого в Минске, показывая белые ленты как символ протеста», - отмечает корреспондент с места события.
Также сообщается о задержании в городах Брест и Витебск.
В центре Минска закрыты торговые заведения и рестораны, а также аптеки, на улицах находится бронетехника.
Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».
По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.
Она выехала в Литву.
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