В белорусских городах начались массовые задержания участников протестов. Центральные части нескольких городов заблокированы силовиками, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В Бобруйске задержания начались в районе Минской улицы, где люди собирали подписи за альтернативных кандидатов.

«Сейчас в этом районе, на углу улиц Минской и Октябрьской, по улицам и дворам бегают омоновцы, милиционеры, хватая всех без разбора», - сообщает издание.

В столице Беларуси также начались жесткие задержания, отмечает издание.

«Люди продолжают собираться на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притицкого в Минске, показывая белые ленты как символ протеста», - отмечает корреспондент с места события.

Также сообщается о задержании в городах Брест и Витебск.

В центре Минска закрыты торговые заведения и рестораны, а также аптеки, на улицах находится бронетехника.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.