Місцеперебування біглого ексгенпрокурора встановили журналісти

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який після службового відрядження не повернувся до України, перебуває у Відні. Про це йдеться у розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

За даними журналістів, уночі 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі. Офіційною підставою для поїздки було відрядження до Парижа на сесію ПАРЄ.

Того ж дня на офіційних сторінках генерального прокурора з'явилося відео із заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Однак у ПАРЄ, як зазначає «Українська правда», не підтвердили участі Кравченка чи його представників у відповідному засіданні. Відрядження мало завершитися 18 вересня, проте після цієї дати Кравченко на роботу в Офіс генерального прокурора не повернувся.

Журналісти стверджують, що отримали документи з Центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії (ZMR). У них містяться записи про реєстрацію Кравченка та його дружини Олександри у Відні.

Окремо журналісти звернули увагу на можливий зв'язок між виїздом Кравченка та підозрою, яку він підписав щодо директора НАБУ. За інформацією «Української правди», напередодні виїзду дружина Кравченка також залишила Україну — через Молдову.

У документах з австрійського реєстру як основне місце проживання подружжя зазначена адреса у центральній частині Відня. Водночас, за даними розслідування, за цією адресою розташований офіс компанії, яка надає послуги з реєстрації юридичних адрес та супроводу австрійських компаній.

«Українська правда» припускає, що реєстрація за цією адресою може бути пов'язана з намірами Кравченка легалізуватися в Австрії. Водночас це є висновком журналістів, а не офіційно підтвердженим наміром ексгенпрокурора.

Кравченко залишив посаду генерального прокурора у вересні 2026 року.

Як повідомляло раніше ForUa, Кравченко заявив, що перебуває за кордоном, заявивши про відрядження, у межах якого заплановані зустрічі з міжнародними партнерами.