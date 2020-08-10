Иран не будет выплачивать «Международным авиалиниям Украины» (МАУ) компенсацию за сбитый в январе под Тегераном самолет, поскольку он был застрахован в европейских страховых компаниях. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель центрального страховой организации Ирана Голамреза Солеймани, сообщает DW.

«Этот самолет застрахован украинскими и европейскими (страховым, - Ред.) компаниями, поэтому они должны выплачивать компенсацию», - считает Солеймани. По его мнению, иранские страховые компании к этому делу причастны. Его слова, однако, касаются только компенсации за сбитый самолет, а не потенциальной компенсации жертвам авиакатастрофы, отмечает агентство Reuters.

Ранее официальный представитель иранского МИД заявлял, что Тегеран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе лайнер авиакомпании МАУ. «Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но реализация этого вопроса требует времени и имеет различные аспекты с технической и юридической точек зрения», - цитировала дипломата иранская информагентство IRNA.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.